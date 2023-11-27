Госстандарт Беларуси признал опасным один из соевых соусов. Проверьте, есть ли такой у вас

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Опубликовано: 27.11.2023 18:50 , Обновлено: 27.11.2023

Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции соевый соус. В нем обнаружили превышение количества некоторых веществ.

Так, по словам специалистов, соус с маркировкой «ToDoFood» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза “«О безопасности пищевой продукции».

Вот как он выглядит:

Эксперты во время испытаний обнаружили в составе этого продукта превышение следующих пищевых добавок (консервантов):

бензойная кислота (Е210) в количестве 1,07 г/кг с превышением максимального допустимого уровня в продукции 1 г/кг;

сорбиновая кислота (Е200) в количестве 0,028 г/кг, содержание которых в комбинации составило 1,098 г/кг и превысило максимальный уровень содержания Е210 в комбинации с Е200 — 1 г/кг.

Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции “средство моющее синтетическое порошкообразное «Аriel Automat Expert Color».

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