Госстандарт Беларуси признал опасным один из соевых соусов. Проверьте, есть ли такой у вас
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Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции соевый соус. В нем обнаружили превышение количества некоторых веществ.
Так, по словам специалистов, соус с маркировкой «ToDoFood» не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза “«О безопасности пищевой продукции».
Вот как он выглядит:
Эксперты во время испытаний обнаружили в составе этого продукта превышение следующих пищевых добавок (консервантов):
- бензойная кислота (Е210) в количестве 1,07 г/кг с превышением максимального допустимого уровня в продукции 1 г/кг;
- сорбиновая кислота (Е200) в количестве 0,028 г/кг, содержание которых в комбинации составило 1,098 г/кг и превысило максимальный уровень содержания Е210 в комбинации с Е200 — 1 г/кг.
Ранее Телеграф писал, что Госстандарт Беларуси внес в список опасной продукции “средство моющее синтетическое порошкообразное «Аriel Automat Expert Color».