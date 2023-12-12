Госстандарт нашел в российской специи плесень и кишечную палочку. Какую белорусам лучше избегать?

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Опубликовано: 12.12.2023 16:14 , Обновлено: 12.12.2023

Госстандарт Беларуси 12 декабря сообщил, что в пакетиках перца черного молотого с маркировкой «Радово» российского производства обнаружил плесень и бактерии кишечной палочки.

В ведомстве заявили, что данная продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза по микробиологическим показателям. В черном перце из России белорусские эксперты выявили превышение “допустимого уровня содержания плесени”, а ещё обнаружили бактерии группы кишечной палочки (колиформы).

“Фактические значения показателей составили: количество плесени составило 5,0х103 КОЕ/г при допустимом уровне не более 1,0х103 КОЕ/г (превышено в 5 раза), обнаружены бактерии группы кишечных палочек (колиформы) в 0,01 г продукта, что не допускается”, - уточнили в Гостандарте.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-служба Госстандарта Беларуси 17 октября сообщила, что запретила ряд напитков на основе пива со вкусами граната, манго, апельсина, “Сливовицу”и т.п, которые продаются во многих магазинах разливного пива и кафе. Среди указанных опасных напитков оказался и известный, но уже бутылочный, “Доктор Дизель” со вкусом красного апельсина и манго.

Госстандарт запретил в Беларуси пиво и вяленую псевдорыбу из России. За что?