«Так это из-за вас всё?» - В TikTok нашли «виновника потопа» в Слуцке

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Опубликовано: 01.08.2025 09:24 , Обновлено: 01.08.2025

Обильные осадки, которые обрушились на столичный регион на этой недели, привели к масштабным подтоплениям в Слуцке Минской области. В Слуцкий РОЧС обратились более 70 человек с просьбой помочь откачать воду с затопленных дворовых территорий. Между тем, в TikTok "вычислили виновника потопа".

По данным Слуцкого РОЧС, больше всего подтопленных домов - на улицах Мельничная, Ленина, Вокзальная, Парижской Коммуны. Судя по кадрам спасателей, в некоторых случаях вода не ограничивалась дворами и подвалами домов, но проникала и в сами дома, поэтому многим жителям без помощи МЧС оказалось затруднительно.

Между тем, на видеоплатформе TikTok появился ролик, автор которого “взял на себя” ответственность за нынешний “потоп”. Мужчина продемонстрировал, в каком состоянии оказался его двор после ливня: ни одного сухого участка, всё ушло под воду, уровень которой доходил мужчине едва ли не до колена.

“Не забывайте отключать воду при наполнении бассейна”, - заявил автор ролика, продемонстрировав переполненный до краев каркасный бассейн, залитый двор и улицу.

“Так это из-за вас всё?” - поддержали шутку комментаторы, похвалив мужчину за то, что даже в такой непростой ситуации он не утратил чувства юмора.

“Вы уже отключили???? А то у нас заливает”, - написал другой комментатор, отметив, что далеко не один лишь Слуцк оказался под ударом стихии.

Это подтвердили и оперативные службы. Так, УВД Миноблисполкома в своём официальном Telegram-канале опубликовали кадры с улиц Солигорска, где 31 июля также подтопило городские улицы. В “водяном плену”, по данным милиции, оказались десятки авто. Солигорские милиционеры помогали водителям на служебном внедорожнике выехать с подтопленных низинных участков дорог. Один из таких случаев запечатлел кто-то из очевидцев.

По данным Telegram-канала о погоде @nadvorie, именно эти два города - Слуцк и Солигорск - вчера оказались в эпицентре грозового фронта. Там за 12 часов выпало, соответственно, 59 и 53 мм осадков.

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