«Леса тут больше нет» - В МЧС показали, как выглядит пригород Минска, пострадавший от грозового фронта

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Опубликовано: 30.07.2025 10:39 , Обновлено: 30.07.2025

В Министерстве по чрезвычайный ситуациям рассказали о последствиях грозового фронта, обрушившегося на столичный регион вчера вечером. В ведомстве показали съёмку с воздуха, которая позволяет оценить масштаб разгула стихии, как для частных жилых домов, так и для лесного фонда.

На кадрах, снятых с воздуха, видно, что большую часть леса практически “выкосило” - настолько сильны были порывы штормового ветра.

“Леса тут больше нет”, - прокомментировали последствия ветровала специалисты профильного Telegram-канала о погоде “Метеовайб” и продемонстрировали карту прохождения грозового фронта, обозначив на ней места, где больше всего пострадали деревья.

















Согласно оперативным данным МЧС, всего на Минщине было зафиксировано 1773 случая падения деревьев , в результате чего:

повреждены 10 автомобилей (9 в агрогородке Колодищи и 1 в Вилейка);

из-за поваленных деревьев перекрывалось движение в агрогородке Колодищи на участках дорог общей протяженностью 700 м и в садовом товариществе «Трактор» возле агрогородка Колодищи;

по улице Липовая Алея поврежден надземный газопровод диаметром 57 мм: обошлось без пожара, но один частный жилой дом остался без газоснабжения;

диаметром 57 мм: обошлось без пожара, но один частный жилой дом остался без газоснабжения; повреждена линия электропередач, из-за чего без света на какое-то время остались 600 частных жилых домов в Колодищах - над проблемой ещё работают аварийные бригады.

“Специалисты ожидают, что полное восстановление электроснабжения для всех потребителей будет завершено ориентировочно к 16:00 сегодняшнего дня”, - озвучили предварительные сроки окончания восстановительных работ в “Минскэнерго”.

Кроме того, сильным ветром повредило крыши в 17 жилых домах в Колодищах, а ливнем подтопило 40 участков дорог в Минске. Откачивать воду пришлось из холла отеля, частного жилого дома и подвала дома.

В ходе выездного совещания штаба по ЧС в Колодищанском сельисполкоме председатель Минского райисполкома Денис Колесень сообщил, что из-за масштабных последствий непогоды страховые перешли на работу в усиленном режиме - уже есть информация о 21 пострадавшем домовладении. В настоящее время сотрудники Белгосстраха составляют списки поврежденных строений, после чего специалисты поедут по каждому адресу, чтобы оценить ущерб, передал портал pristalica.by.

Ранее Telegraf.news рассказал, что самая опасная часть вчерашней суперячейки — мезоциклон, где фиксируются самые сильные ливни, град и шквалы более 20 м/с — прошёл по северо-востоку от Минска. Сообщения о повреждениях, вызванных непогодой, приходили из деревни Королев Стан, агрогородка Колодищи.

Перевернутые авто, сорванные крыши и выбитые окна. Под Минском созвали комиссию по ЧС из-за последствий суперячейки