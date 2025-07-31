МЧС отправило под Минск спецназ спасателей

Опубликовано: 31.07.2025 15:05 , Обновлено: 31.07.2025

В пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (МЧС) сообщили что в район поселка Колодищи отправили отряд специального назначения "Зубр" для ликвидации последствий шторма, сносившего деревья, машины и крыши.

На данный момент спецспасатели расчищают завалы, чтобы обеспечить возможность для проведения работ по восстановлению линий электропередач.

“В настоящее время группировка отряда более 60 человек. Используем бензопилы, альпинистское снаряжение для освобождения линий электропередач, крыш домов, автомобилей от поваленных деревьев”, - рассказал начальник спецотряда МЧС Игорь Зарембо.

Для эффективной работы спасатели развернули на территории садового товарищества «Трактор» штаб. Тот уже разбил все пострадавшие территории на 5 “боевых участков”.

“На данный момент для ликвидации последствий непогоды задействованы 63 единицы техники, 329 человек, из них 24 единицы техники спасательного ведомства и 223 человека личного состава”, - сообщили в МЧС.

Ранее Telegraf.news писал, что столичный регион 29 июля оказался в эпицентре мощной суперячейки, которая натворила немало бед. Больше всего досталось, судя по всему, агрогородку Колодищи под Минском. Там сильным ветром срывало крыши с домов, валило деревья, так что спасателям пришлось экстренно созвать комиссию по ЧС для устранения последствий.

Перевернутые авто, сорванные крыши и выбитые окна. Под Минском созвали комиссию по ЧС из-за последствий суперячейки