Суд в Беларуси заочно приговорил основателя частного медцентра "Новое зрение" к 12 годам тюрьмы

Опубликовано: 26.11.2024 07:56 , Обновлено: 26.11.2024

Олега Ковригина, основателя частного медицинского центра "Новое зрение", полтора года назад лишённого лицензии Минздрава, Минский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы и внушительному штрафу. Об этом вечером 25 ноября сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси. Впрочем, пока Ковригин, судя по всему, остаётся на свободе: уголовное дело против него рассматривалось в формате спецпроизводства, поскольку сам он ещё до начала судебного разбирательства покинул Беларусь.

Как пояснилапредставитель Генеральной прокуратуры Беларуси Татьяна Гракун, Ковригину инкриминировали “преступления против порядка осуществления экономической деятельности и экстремистской направленности”.

“Ковригин признан виновным в организации и руководстве уклонением от исполнения обязанностей налогового агента по перечислению налогов в особо крупном размере, а также в организации и руководстве уклонением от уплаты страховых взносов в особо крупном размере”, – заявила Гракун.

В Генпрокуратуре заявили, что сотрудникам медцентра выплачивали зарплаты “в конвертах”, не отражая точные суммы в бухгалтерской документации. Ковригина также признали виновным в уклонении от уплаты налогов, “повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере”.

К экономическим преступлениям Ковригина по требованию прокуратуры присовокупили “экстремистские” статьи:

за содействие экстремистской деятельности, в том числе повторно,

за разжигание социальной вражды по признаку иной социальной принадлежности,

за дискредитацию Беларуси,

за призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны.

Как следствие, по совокупности основателя “Нового зрения” суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, Ковригина обязали выплатить штраф в доход государства в размере 10 тыс. базовых величин, что на сегодняшний день эквивалентно 400 тыс. рублей , а также взыскали с него более 3 млн рублей в доход государства “в счет возмещения ущерба, который был причинен неуплатой налога на прибыль”. Суд также лишил предпринимателя права в течение пяти лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Помимо руководителя медцентра по делу “Нового зрения” проходили также главный бухгалтер, заместители директора и главная медсестра центра. По словам Гракун, за пособничество руководителю в его преступлениях их приговорили к лишению свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года. Сами сроки варьируются от трех лет трех месяцев до трех лет шести месяцев. Кроме того, им также назначены немалые штрафы - от 600 до 1000 базовых величин (то есть от 24 тыс. до 40 тыс. рублей на данный момент).

Главного бухгалтера также на пять лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

СК Беларуси начал спецпроизводство по 10 статьям УК в отношении основателя медцентра «Новое зрение»

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство здравоохранения отозвало лицензию частного медицинского центра “Новое зрение”, который специализировался на оказании офтальмологической помощи, летом 2023 года. В Минздраве обвинили руководство клиники в подлоге документов. В самом медцентре пояснили, что причиной стало “нарушение лицензионных требований при подаче документов, якобы допущенное 13 лет назад”.

Минздрав отозвал лицензию у частного медцентра «Новое зрение». Что будет с клиентами и врачами?

Уже весной этого года Экономический суд Минска обвинил медцентр в незаконной предпринимательской деятельности и обязал вернуть в счёт государства более 17 млн рублей незаконного дохода, а в отношении основателя медцентра начали специальное производство. В таком формате проводить судебное разбирательство пришлось, поскольку Ковригин выехал за пределы Беларуси и, как заявили в СК, “уклоняется от явки в милицию”.

Минский суд обязал медцентр «Новое зрение» выплатить больше 17 млн рублей. За что?