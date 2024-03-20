Минский суд обязал медцентр "Новое зрение" выплатить больше 17 млн рублей. За что?

Опубликовано: 20.03.2024 17:46 , Обновлено: 20.03.2024

Экономический суд Минска 20 марта рассмотрел административное дело в отношении медцентра "Новое зрение". Предприятие обвинили в незаконной предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дело поступило из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси (КГК). Согласно материалам, медцентру «Новое зрение» в 2011 году выдали лицензию на право осуществления медицинской деятельности.

В 2023 году коллегия Минздрава приняла решение о прекращении выданной “Новому зрению” лицензии на медицинскую деятельность со дня принятия решения о ее предоставлении , то есть с 27 июля 2011 года.

Поэтому компанию попросили привлечь к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность по части 1 ст. 13.3 КоАП. Санкция статьи в отношении юрлиц предполагает штраф до 500 базовых величин с конфискацией до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности.

Так как срок административного взыскания ограничен тремя годами, учли доход медцентра за 2022 год. Согласно информации суда, это 17 063 621,02 рубля . К этой сумме нужно еще прибавить 500 базовых величин штрафа, то есть 20 тыс. рублей .

Напомним, Минздрав лишил “Новое зрение” лицензии летом 2023 года. Тогда в ведомстве обвинили руководство клиники в подлоге документов. В самом медцентре пояснили, что причиной стало “нарушение лицензионных требований при подаче документов, якобы допущенное 13 лет назад”.

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