Минздрав отозвал лицензию у частного медцентра "Новое зрение". Что будет с клиентами и врачами?

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Опубликовано: 27.07.2023 12:12 , Обновлено: 27.07.2023

Министерство здравоохранения отозвало лицензию частного медицинского центра "Новое зрение", который специализировался на оказании офтальмологической помощи. В Минздраве обвинили руководство клиники в подлоге документов. В самом медцентре пояснили, что причиной стало "нарушение лицензионных требований при подаче документов, якобы допущенное 13 лет назад".

По данным Минздрава, нарушения со стороны руководства иностранного медцентра были выявлены в ходе проверки департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля (КГК). По их словам, при оформлении лицензии на медицинскую деятельность клиника подала в Минздрав “подложные документы с недостоверными сведениями об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии”.

Кроме того, медцентр обвинили в использовании “не соответствующих действительности документов о помещениях и медицинских изделиях, оформленных на юридическое лицо до его создания и регистрации”. Всё это, по утверждению Минздрава, было сделано “с целью введения в заблуждение” лицензионного органа.

В результате у «Нового зрения» отобрали лицензию на медицинскую деятельность и лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Лицензии перестали быть действительными с 27 июля 2023 года.

Что говорят в “Новом зрении”?

В самом медцентре обвинения КГК считают надуманными, однако решение Минздрава, судя по всему, решили не оспаривать. На официальном сайте клиники появилось сообщение о том, что “Новое зрение” с 28 июля полностью прекращает свою работу и уходит с белорусского рынка.

“Все было сделано для людей Республики Беларусь. Данное решение не наше, а решение лицензионного органа и мы обязаны ему подчиниться”, - подчеркнули в клинике.

Как утверждают в медцентре, более чем за 20 лет работы в Беларуси, врачи “Нового зрения” провели не менее 1,5 млн. успешных операций, без единого случая осложнений.

Что будет с пациентами и сотрудниками?

Руководство “Нового зрения” также принесло извинения своим пациентам, “которым не успеют оказать безупречную квалифицированную помощь” в связи с закрытием клиники. Тем временем в Минздраве заверили, что закрытие медцентра, отделения которого работали по всей стране - в Минске, Гродно, Витебске, Могилеве и Бресте - не повлияет на доступность офтальмологической медицинской помощи.

“Такого рода медицинские услуги широко оказываются в государственных учреждениях здравоохранения республики и частных медицинских центрах, имеющих лицензию Минздрава”, - заявили в ведомстве, добавив, что на “Новое зрение” приходится лишь 1,7% посещений в структуре оказываемой в стране офтальмологической помощи.

Что касается сотрудников медцентров, которые лишились рабочих мест после отзыва лицензии клиники, в Минздраве пообещали предложить им варианты трудоустройства в организациях государственной системы здравоохранения.