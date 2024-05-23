СК Беларуси начал спецпроизводство по 10 статьям УК в отношении основателя медцентра "Новое зрение"

Опубликовано: 23.05.2024 17:33 , Обновлено: 23.05.2024

В Следственном комитете Беларуси сообщили, что в отношении Олега Ковригина, основателя медцентра «Новое зрение», начали специальное производство. Против обвиняемого, который находится за пределами Республики и "уклоняется от явки в милицию", завели уголовное дело по 10 статьям.

В ведомстве сообщили, что 22 мая 2024 года в отношении Олега Ковригина начали процесс специального производства. По информации Следственного комитета Беларуси, уголовное дело завели по 10 статьям УК РБ, среди которых:

ч.3 ст.130 — “Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни”;

ч.3 ст.243 — “Уклонение от уплаты налогов, сборов”;

ч.4 ст.16 — “Соучастие в преступлении”;

ч.2 ст.295 — “Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ”;

ч.3 ст.361 — “Создание экстремистского формирования либо участие в нём”;

ч.1 и ч.2 ст.361-4, ст.369-1 — “Оскорбление представителя власти”;

ч.1 ст.427 — “Служебный подлог”.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2023 году Министерство здравоохранения отозвало лицензию частного медицинского центра “Новое зрение” из-за “подлога документов”. В самом медцентре пояснили, что причиной стало “нарушение лицензионных требований при подаче документов, якобы допущенное 13 лет назад”.

По словам КГК, при оформлении лицензии на медицинскую деятельность клиника подала в Минздрав «подложные документы с недостоверными сведениями об ответственных лицах, которые не были трудоустроены на предприятии». Кроме того, медцентр обвинили в использовании «не соответствующих действительности документов о помещениях и медицинских изделиях, оформленных на юридическое лицо до его создания и регистрации». Всё это, по утверждению Минздрава, было сделано «с целью введения в заблуждение» лицензионного органа.

В результате у медцентра отобрали лицензию на медицинскую деятельность и лицензию на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Они перестали быть действительными с 27 июля 2023 года.

В свою очередь 20 марта 2024 года Экономический суд Минска обвинил “Новое зрение” в незаконной предпринимательской деятельности и обязал выплатить руководство более 17 миллионов рублей. Кроме того, к сумме добавляется 500 базовых величин штрафа, то есть 20 тысяч рублей.

Минздрав отозвал лицензию у частного медцентра «Новое зрение». Что будет с клиентами и врачами?