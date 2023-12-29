Суд приговорил двух замдиректоров БелАЗа и МТЗ к 11 годам. За что?

Опубликовано: 29.12.2023 14:27 , Обновлено: 13.11.2024

Суд Фрунзенского района Минска вынес приговор бывшим заместителям гендиректоров БЕЛАЗа и МТЗ. Их обвиняли во взятках «в особо крупном размере».

Генпрокуратура поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении бывших первого заместителя генерального директора ОАО «БЕЛАЗ» Степука и заместителя генерального директора ОАО «МТЗ» Сиротенко, а также других должностных лиц этих предприятий, которым вменено получение взятки в особо крупном размере, в том числе группой лиц по предварительному сговору, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Степука приговорили к 11 годам колонии. Его также на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей и совершением юридически значимых действий.

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На тот же срок и с теми же дополнительными наказаниями осудили и Сиротенко. Кроме того, ему назначили штраф в размере 2,5 тысячи базовых величин (Br92,5 тыс.).

Другим должностным лицам предприятий суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере от 1 тысячи (Br37 тыс.) до 2 тысяч (Br74 тыс.) базовых величин с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершением юридически значимых действий, на 5 лет.

Имущество обвиняемых, на которое ранее был наложен арест, оставили под арестом в счет обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

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Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке, сообщил портал Генрокуратуры.

За что и когда задержали?

В ноябре 2021 года пресс-служба МВД сообщила о том, что сотрудники ОБЭП, УВД Минской области и следователи пресекли масштабную преступную деятельность топ-менеджеров МТЗ и БЕЛАЗа. Задержали семерых человек.

«Задокументированы многочисленные факты получения взяток, которые передавались в виде наличных и недвижимости за победу в тендерах на поставку дорогостоящего оборудования, своевременную оплату товара. Для конспирации взятки маскировались под фиктивные договоры займа и купли-продажи недвижимости», – уточнили в МВД.

Семерых фигурантов задержали с поличным. Изъяли около 100 тысяч долларов в эквиваленте. СК возбудил уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере. Участников «криминального синдиката» заключили под стражу.

Ранее Телеграф писал, что Брестский областной суд вынес приговор уехавшему из Беларуси ресторатору Вадиму Прокопьеву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 26 декабря.

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