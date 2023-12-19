Белоруса приговорили к 5 годам строгого режима за переводы на 1200 рублей. Почему?

Опубликовано: 19.12.2023 14:36 , Обновлено: 19.12.2023

Минский областной суд приговорил мужчину к 5 годам колонии усиленного режима за то, что он осуществил 10 банковских переводов на общую сумму более 1200 BYN. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры 19 декабря.

По данным ведомства, обвиняемый отправил эти деньги “в пользу экстремистского формирования «Полк имени Кастуся Калиновского».

[info_b]Напомним, МВД Беларуси признало формирование “Полк имени Кастуся Калиновского” и его ресурсы экстремистскими в сентябре 2022 года, их деятельность в стране запрещена.[/info_b]

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 361-3 Уголовного кодекса Беларуси.

В статье сказано, что вербовка, обучение, иная подготовка либо использование граждан Республики Беларусь или постоянно проживающих в Республике Беларусь лиц без гражданства для участия на территории иностранного государства в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон, в вооруженных конфликтах, военных действиях, а равно финансирование или иное материальное обеспечение такой деятельности при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 132 настоящего Кодекса, – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет ».

Согласно статье, его приговорили к лишению свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Пока “приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке”, отметили в ведомстве.

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