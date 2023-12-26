Брестский суд приговорил Прокопьева к 25 годам колонии

Опубликовано: 26.12.2023 11:20 , Обновлено: 26.12.2023

Брестский областной суд вынес приговор уехавшему из Беларуси ресторатору Вадиму Прокопьеву. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры 26 декабря.

Дело расследовали “в порядке специального производства”. Прокопьеву дали 25 лет колонии и штраф в размере 1000 базовых величин (сейчас 37000 BYN). Кроме того, его лишили права занимать должности с выполнением функций представителя власти.

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Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.

В соответствии с ч.1 ст.468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Согласно ч.3 ст.468-27 УПК обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях со дня, следующего за днем размещения информации.

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Как сообщили в прокуратуре, ресторатору инкриминировали 5 статей Уголовного кодекса, а именно ч.1 ст.130, ч.3 ст.361, ч.2 ст.367, ч.1 и ч.2 ст.368, ст.369:

“публичные клевета и оскорбления в отношении президента Беларуси, в том числе соединенные с обвинением в совершении тяжких и особо тяжких преступлений”;

“оскорбления представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей, совершенные в информации, размещенной в глобальной компьютерной сети Интернет”;

“публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь”;

“умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности (в отношении сотрудников правоохранительных органов)”.

Пока приговор не вступил, его “можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке”, добавили в прокуратуре.

Как писал Телеграф, в конце июля 2023 года Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь», согласно которому белорусов, находящихся за границей, могут осудить без его участия, заочно.

Новость Телеграф