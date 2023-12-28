СК объявил о начале спецпроизводства против четырех белорусов по обвинению в помехах работе ЦИК

Опубликовано: 28.12.2023 15:22 , Обновлено: 28.12.2023

В пресс-службе Следственного комитета Беларуси сообщили о начале процесса специального производства в отношении четырех белорусов: Жилочкиной (Живоглод) Е.Н., Маринича П.М., Либера П.И., Добровольского А.О. Их обвинили в помехах работы ЦИК Беларуси.

Всех вышеуказанных белорусов обвинили в нарушении части 2 статьи 191 УК РБ. Им грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок до пяти лет.

[scryt_b title=“О чем статья 191 УК РБ”] Дословно она звучит так:

“Воспрепятствование осуществлению гражданином Республики Беларусь права свободно избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, голосовании об отзыве депутата, вести предвыборную агитацию, агитацию по референдуму или отзыву депутата, либо воспрепятствование свободной реализации гражданами Республики Беларусь права законодательной инициативы, проведению агитации за или против предложения о внесении проекта закона в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, либо воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов, избирательных комиссий, комиссий по референдуму или комиссий по проведению голосования об отзыве депутата, совершенное с применением насилия, угрозы, обмана, подкупа или иным способом” [/scryt_b]

В СК уточнили, что начало спецпроизводства согласовали с генпрокурором Беларуси.

[info_b]Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс.[/info_b]

В соответствии с ч.1 ст.468-27 Уголовного-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК), информация о проведении специального производства в отношении обвиняемого, вызове обвиняемого в орган уголовного преследования размещается на официальном интернет-сайте органа уголовного преследования не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Беларуси во вторник, 28 ноября, рассказали о том, как продвигается уголовное дело, возбуждённое против участников так называемого Координационного совета. По данным ведомства, подозреваемыми по делу проходит уже более ста человек. Увеличить число подозреваемых, по словам официального представителя СК Сергея Кабаковича, удалось благодаря информации, полученной от одного из участников совета, вернувшегося в Беларусь после обращения в спецкомиссию.

СК Беларуси объявил более ста человек подозреваемыми по «делу Координационного совета»