СК назвал виновного в ДТП под Смолевичами, в котором погибли 13 человек

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Опубликовано: 30.06.2023 18:51 , Обновлено: 30.06.2023

Следственный комитет установил причину аварии с маршруткой в Смолевичском районе, которая произошла 20 февраля и унесла жизни 13 человек. Ведомство выдвинуло обвинение.

Следователи установили, что 60-летний водитель, управляя технически неисправным самосвалом, выехал на встречку, в результате чего и произошло столкновение с маршруткой. Выяснилось, что грузовик был загружен песком сверх нормы, что повлекло окончательное разрушение неисправной ходовой части авто и, как следствие, потерю управления транспортным средством (ТС). При этом водитель, при выезде в рейс, знал о неисправности.

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Фото: СК

Фото: СК

Водителя самосвала обвинили по части 3 статьи 317 (“Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц”) УК РБ.

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Также следователи выявили недобросовестное исполнение своих обязанностей сотрудниками автопарка, где работал водитель. Допущенные нарушения не позволили своевременно выявить и запретить эксплуатацию грузовика с неисправностью. В отношении одного из руководителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 428 (“Неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия”) УК РБ.

Фото: СК

Были нарушения и в маршрутке: там отсутствовали ремни безопасности, а пассажирские сидения не соответствовали категории и классу ТС. Более того, на момент ДТП в автомобиле находилось на четыре пассажира больше, чем положено.

Кроме того, результаты автодорожной экспертизы показали, что покрытие проезжей части в месте аварии не соответствует требованиям.

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