На видео попало, как в Гомеле байкера отбросило на 40 метров после столкновения с такси

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Опубликовано: 30.06.2023 11:33 , Обновлено: 15.11.2024

Вечером 29 июня серьёзная авария произошла на одном из перекрёстков Гомеля: столкнулись легковой автомобиль такси и мотоцикл Yamaha. Момент столкновения попал на видео регистратора одного из автомобилей, стоявших на перекрёстке.

По данным ГАИ Гомеля, ДТП произошло примерно в 20:54 на пересечении автодороги Восточный обход и улицы Головацкого.

За рулём легкового Volkswagen был 39-летний водитель. Поворачивая налево на перекрёстке, он столкнулся с 26-летним мотоциклистом, который пытался проскочить перекрёсток на большой скорости. В результате столкновения мотоциклиста подбросило в воздух, несколько раз перевернуло и, по предварительным данным МЧС, отбросило на 40 метров к остановке.

С многочисленными травмами и переломами молодого человека доставили в реанимацию. На момент приезда бригады скорой помощи мотоциклист оставался в сознании и сумел сообщить медикам данные о себе.

Инспекторы ГАИ и следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства и причины ДТП, а в интернете тем временем появилось видео с регистратора, на котором запечатлён момент аварии. Его опубликовали в местном VK-паблике “ЧП Гомель”:

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Впоследствии также появились фотографии и видео непосредственно с места ДТП, в том числе, от Госавтоинспекции:

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