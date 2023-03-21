Назвали причины гибели пассажиров маршрутки под Смолевичами: Школьный автобус сломался, МАЗ был без техосмотра

Опубликовано: 21.03.2023 15:22 , Обновлено: 21.03.2023

Генеральный прокурор Андрей Швед заявил 21 марта, что к большому количество смертей в столкновении маршрутки с МАЗом под Смолевичами привел "комплекс проблем". И перечислил основные.

По его словам, грузовик МАЗ, который принадлежал государственному предприятию, два года до ДТП не проходил техосмотр. Сама же маршрутка была “переполнена” - вместо положенных 15 пассажиров, в ней находились 19 человек. “Т.е. в погоне за наживой грузоперевозчик просто натолкал туда людей. Видите, совокупность факторов. Одно цепляется за другое”, - заявил генпрокурор, передает Белта.

Однако и это случилось, в том числе, и потому, что школьный автобус сломался, а местные власти не обеспечили его ремонт в положенное время. “В этом злополучном маршрутном такси ехали школьники. Почему они в нем ехали: потому что сломался школьный автобус, а органы местной власти не обеспечили оперативную замену. Дети были вынуждены ездить в маршрутном такси. В результате два ребенка погибли, два - получили телесные повреждения. Конечно, это очень печально”, - заявил чиновник.

Генпрокурор при этом заявил, что, по результатам проверки, только в Минской области в службе Миноблтранса более 100 грузовиков ездят без техосмотра. Какие приняли в их отношении меры, Андрей Швед не уточнил.

Напомним, что в результате страшного ДТП под Смолевичами погибли 11 человек, еще 9 пациентов в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницы. Позже двое из них скончались.