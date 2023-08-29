Штрафы за превышение скорости пришли умершему белорусу

Опубликовано: 29.08.2023 17:52 , Обновлено: 29.08.2023

На адрес некогда жившего в Минске мужчины, который умер, стали приходить «письма счастья» за превышение скорости. И так как их никто не оплачивал, то ГАИ направила представление об их принудительном взыскании.

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В отношении скончавшегося человека вынесли два постановления о привлечении его к ответственности за превышение скорости (нарушения зарегистрировали камеры фотофиксации).

Как выяснилось, превышение скорости было допущено после смерти собственника автомобиля другим человеком, так как машина не была надлежащим образом переоформлена.

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В результате прокуратура отменила незаконные постановления в отношении умершего, а настоящего нарушителя привлекли к ответственности.

Напомним, ранее Телеграф писал про ситуацию, когда белорус не заплатил вовремя штраф, и тот увеличился в 5 раз. Но он смог доказать, что не должен платить больше:

Белорус не заплатил вовремя штраф, и тот увеличился в 5 раз. Но он доказал, что не должен платить больше