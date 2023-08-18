Белорус не заплатил вовремя штраф, и тот увеличился в 5 раз. Но он доказал, что не должен платить больше

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Опубликовано: 18.08.2023 13:43 , Обновлено: 18.08.2023

Минчанина оштрафовали на 0,5 базовой величины (18,5 рубля) за непройденный техосмотр. А так как он не оплатил его вовремя, то сумма автоматически выросла на две базовые величины (+74 рубля). Однако мужчине удалось доказать необоснованность увеличения штрафа.

Весной 2023 года мужчина находился за рулем машины, не прошедшей техосмотр. За это ГАИ выписала ему штраф. Но минчанин не оплатил штраф своевременно (в течение месяца), и из-за этого сумма автоматически увеличилась еще на две базовые величины, то есть выросла в пять раз (с 18,5 рубля до 92,5 рубля). ГАИ начала добиваться уплаты штрафа через районный отдел принудительного исполнения, рассказали подробности в Генеральной прокуратуре Беларуси.

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В свою очередь оштрафованный пожаловался в прокуратуру района. Он заявил, что не оспаривает сам факт привлечения к административной ответственности, но не согласен с тем, что сумма штрафа выросла.

По его словам, при составлении протокола ему объяснили, что порядок и реквизиты уплаты штрафа ему пришлют в СМС, однако сообщения он так и не получил, поэтому и штраф не уплатил.

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Прокуратура провела проверку и установила, что минчанин действительно не получил СМС — все из-за технической ошибки в работе мобильного оператора. Поэтому увеличение размера штрафа признано незаконным. В итоге, по требованию районной прокуратуры, мужчине отменили увеличенный штраф, оставив только изначальную сумму. Минчанин ее оплатил.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в ГТК рассказали, сколько белорусы могут ездить на нерастаможенной машине, а когда грозит штраф до 1110 рублей:

Штраф до 1110 рублей. В ГТК рассказали, сколько белорусы могут ездить на нерастаможенной машине