Опубликовано: 23.04.2025 19:52 , Обновлено: 23.04.2025

ГУВД Мингорисполкома в очередной раз напомнило белорусам о «многоступенчатой» мошеннической схеме, которая начинается с безобидного, казалось бы, звонка о замене счётчиков, а может закончиться продажей квартиры непонятно кому и потерей десятков тысяч долларов. Милиция назвала эту публикацию «самым подробным разбором», объяснив, зачем аферистам ваш паспорт, как они запугивают «уголовными делами» и почему не стоит доверять даже видеосвязи с человеком в погонах.

Как пояснил замначальника Управления противодействия киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шевелев, основой для схемы часто служит звонок от псевдосотрудника «Минскводоканала», «Белтелекома» или «Энергосбыта».

Кстати, столичный «Энергосбыт» предупреждает всех посетителей своего сайта: перезаключать договоры не нужно, они уже считаются заключёнными на неопределённый срок.

Скриншот: energosbyt.by

Этап 1: «Замена счётчика» и ваш паспорт

Легенда : Потенциальной жертве сообщают, что якобы истёк срок службы счётчика, нужно срочно перезаключить договор, а времени ехать в офис нет.

Цель : Убедить продиктовать по телефону паспортные данные, включая личный (идентификационный) номер.

Результат : Как только мошенники получают эти данные, сценарий переходит на следующий уровень.

Этап 2: Звонок «из КГБ» и кредит на ваше имя

Легенда : С вами связывается уже «сотрудник силовых ведомств» (КГБ, СК и т. д.). Он заявляет, что жертва только что разгласила свои данные аферистам, и теперь на неё прямо сейчас оформляют кредит.

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«Спасение» : Чтобы «опередить» мошенников и «защитить» деньги, жертве настоятельно рекомендуют самостоятельно взять максимально возможный кредит во всех банках и перевести деньги на «безопасный счёт» (на самом деле — счёт аферистов). Мошенник постоянно находится на связи, инструктирует, куда идти и что делать.

Этап 3: «Обыск» и «незадекларированные деньги»

Легенда : Потерпевшему сообщают, что «расследование» выявило использование его счетов в преступных схемах и теперь к нему придут с обыском. Если дома найдут «незадекларированные» наличные, их изымут.

«Выход» : Снова предлагают временно перевести всю наличность на тот же «безопасный счёт».

Этап 4: «Квартиру продают»

Легенда : Мошенники убеждают, что злоумышленники, используя данные жертвы, уже выставили её квартиру на продажу.

«Решение» : Чтобы «обезопасить» жилье, надо продать его как можно быстрее самостоятельно.

Шевелев рассказал о минчанке, которая прошла все этапы и действительно продала квартиру за $89 000. До этого она взяла кредитов на 42 000 рублей и отдала $1100 наличными. Все эти деньги оказались у мошенников. Женщина никому не рассказывала о происходящем, даже взрослым сыновьям, так как аферисты умело манипулировали ею.

Есть вероятность, что жертв могут попросить отвезти наличные в другую страну. И некоторые послушно выполняют даже такие указания мошенников.

Как ещё убеждают? Видеосвязь и удостоверения

Мошенники могут прислать фото фальшивого удостоверения. А если чувствуют сомнения, то для пущей убедительности «силовик» может даже включить видеосвязь, где жертва увидит человека в форме в неком «кабинете».

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Главные советы милиции следующие:

Никогда не передавайте свои персональные (особенно паспортные) данные третьим лицам по телефону. Все договоры лучше заключать лично в офисах организаций .

. Любые звонки с требованиями перевести деньги, взять кредиты, назвать коды из SMS или продиктовать данные паспорта — немедленно прерывайте разговор .

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