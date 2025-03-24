Белорусам предложили билеты на концерт Эминема в Минске за 1500 долларов. Новая схема мошенников?

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Опубликовано: 24.03.2025 08:45 , Обновлено: 24.03.2025

В Сети появилась информация о том, что 12 июля этого года в белорусскую столицу с концертом самый знаменитый рэпер США Эминем. По информации, размещённой на сайте бронирования билетов, Минск оказался в числе городов, которые американская звезда планирует объездить в рамках своего мирового турне. К сожалению белорусских фанатов Эминема, которые уже начали думать, где взять от 125 до 1500 долларов на билет, вся информация оказалась фейком.

Информация о грядущем концерте, который якобы должен был состояться на Национальном футбольномстадионе в Минске, быстро разлетелась по соцсетям и была подхвачена белорусскими блогерами. Однако, очень скоро им пришлось экстренно публиковать опровержения - информация о запланированном концерте не подтвердилась.

Несмотря на то, что сайт по продаже билетов на концерт Эминема существует, к самому исполнителю он никакого отношения не имеет, сообщил портал Onliner.by.

Минск в списке городов, где запланированы выступления Эминема, на официальных площадках исполнителя не значится. Нет там и информации о “Мировом турне” Эминема в 2025 году. Слухи о том, что исполнитель планирует объездить мир с серией концертов, появились после его декабрьского тура по Ближнему Востоку, однако пока это всего лишь слухи.

В милиции пока информацию о фейковом туре Эминема никак не комментировали, однако можно предположить, что это - не более чем очередная попытка мошенников быстро заработать денег на доверчивых белорусах. Эта схема не нова, поэтому белорусам, натолкнувшись на подобную рекламу в интернете, следует сохранять бдительность - не переходить по подозрительным ссылкам и уже тем более не покупать билеты.

Ранее Telegraf.news рассказал, в Банковском процессинговом центре пришли к выводу, что мошенники зачастую используют одни и те же схемы выманивания денег, но “видоизменяют и подстраивают” их под текущую ситуацию в мире.

«Видоизменились и подстроились» — В БПЦ описали схемы, которые будут использовать мошенники в Беларуси в 2024 году