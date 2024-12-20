Риэлтер не позволила минчанке продать квартиру. Это как?

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Опубликовано: 20.12.2024 09:18 , Обновлено: 20.12.2024

В пресс-службе милиции Минска сообщали, что риэлтер не позволила жительнице Партизанского района столицы подать свою квартиру. Но в правоохранительных органах ее за это только похвалили назвав "бдительной". Хотя уголовное дело и завели.

Оказалось, что с жительницей Минск связались мошенники, которые представились сотрудниками Энергосбыта. В то же время, в одном из мессенджеров минчанке написали якобы сотрудники милиции, рассказав, что позвонившие - преступники. К тому времени женщина зачем-то уже продиктовала первым свой номер телефона, место жительства, серию и номер паспорта.

Далее собеседник, представившийся силовиком, убедил минчанку, что аферисты уже успели выставить ее квартиру на продажу, “а для того, чтобы исправить эту ситуацию, пенсионерке порекомендовали самостоятельно найти риэлтера, продать квартиру, а вырученные деньги перевести на безопасный счет”, сообщили в пресс-службе милиции.

Минчанка решила так и поступить, но риэлтер, которая взялась оформлять, заподозрила неладное и посоветовала женщине поговорить с близкими. После разговора с родными женщина поняла, что чуть не стала жертвой обмана и обратилась в милицию. В итоге там возбудили уголовное дело.

В милиции напомнили что милиция не звонит в мессенджерах и не просит “задекларировать деньги”, оформить кредит или оказать содействие в поимке злоумышленников.

Ранее Telegraf.news писал, что столичная милиция предупредила о новой схеме, которую начали активно использовать мошенники в Беларуси. На этот раз под прицелом оказались пользователей популярного у белорусов маркетплейса Wildberries. Из-за этой схемы одна минчанка уже лишилась более 35 тыс. рублей, сообщили правоохранители и дали советы, как не потерять все деньги с карты.

Минская милиция предупредила покупателей на Wildberries о новой схеме мошенничества. Как не потерять все деньги с карты?