Милиция Минска порекомендовала смотреть на кожу людей в мессенджерах. Зачем и какая должна насторожить?

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Опубликовано: 06.04.2025 13:59 , Обновлено: 06.04.2025

Милиция Минска дала нестандартную рекомендацию: обращать внимание на кожу людей в видеосообщениях-"кружочках" в Telegram. Правоохранители пояснили, какая кожа должна насторожить пользователя мессенджера.

Дело в том, что последнее время интернет-мошенники стали часто использовать для обмана людей эти самые “кружочки”. В столичной милиции рассказали, что сперва аферисты взламывают аккаунты жертвы через разные фишинговые ссылки, предлагая проголосовать за якобы родственника в конкурсе или получить премиум-подписку в соцсети.

А потом, получив доступ к профилю человека, создают “кружочки” с помощью нейросетей и отправляют видеосообщения друзьям и знакомым жертвы с просьбой занять денег и зачислить их на карту.

Иллюстрация: милиция Минска

Правоохранители [link href=“https://t.me/police_minsk/26954” target=“_blank” rel=“noopener”] поделились [/link], как распознать дипфейк (фото или видео, на которых голос или внешность человека подделали с помощью нейросети). “Поддельное видео, как правило, выдают засветы и слишком идеальная кожа . Оттенок кожи лица может отличаться от шеи, а губы собеседника не всегда двигаются естественно”, - пояснили в ГУВД Мингорисполкома.

Иллюстрация: милиция Минска

Но из-за низкого разрешения изображения или видео не всегда получится увидеть дипфейк. Поэтому в милиции посоветовали пользоваться критическим мышлением и не доверять каждому присланному видеосообщению.

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К слову, можно ведь постараться предотвратить взлом аккаунта в Telegram, и тогда не придется изучать кропотливо “кружочки”. Для защиты аккаунта правоохранители порекомендовали:

Использовать двухфакторную аутентификацию. Никогда не кликать на ссылки от неизвестных. Критически относиться к сообщениям, где человека просят сделать что-либо незамедлительно.

Иллюстрация: милиция Минска

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