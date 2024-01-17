«Проявил крайнюю наглость» – В Бресте мужчину осудили за «бесстыдные действия» на парковке магазина
В Банке судебных решений на Национальном правовом портале (pravo.by) появился приговор мужчине, который в Бресте совершил «бесстыдные действия» в присутствии свидетелей. Как его вычислили? Как он объяснил правоохранителям свои действия? И как наказали?
В приговоре написано, что днем 3 ноября 2023 года некий П. на одной из улиц Бреста – то есть в общественном месте – «проявил крайнюю наглость», а именно – совершил бесстыдные действия в присутствии К. Сразу оговоримся, что возраст и П., и К. не указан, ясен только пол.
Что сделал и как нашли?
На допросе обвиняемый рассказал, что в тот день после 12 часов заехал на парковку. Некоторое время посидел в своем автомобиле – вел переписку со знакомой. Потом пошел к магазину. По пути увидел девушку, она шла впереди. Он ее окликнул и принялся «совершать бесстыдные действия». Невольная зрительница быстрым шагом удалилась.
Хулигана вычислили. Прежде всего, по записям видеокамер – там они оказались, а он не знал.
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Осознал и раскаялся
Этот П. вину признал полностью, указано в документе. Более того, указано, что он осознал хулиганский характер своих действий, «грубо нарушающих общественный порядок, которые отличались по своему содержанию исключительным цинизмом». Еще отмечено: он понимал, что находится в общественном месте и его действия были очевидны для окружающих. И главное – «в содеянном раскаивается».
Суд признал виновность П. в полном объеме.
В качестве смягчающих ответственность обстоятельств суд признал чистосердечное раскаяние в содеянном и добровольное возмещение причиненного вреда.
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Приговор
Учитывая все обстоятельства дела, а именно то, что преступление, совершенное П., относится к менее тяжким по степени общественной опасности, что к уголовной ответственности он раньше не привлекался, только – к административной, что удовлетворительно характеризуется по месту жительства и другие обстоятельства, суд пришел к выводу достаточно будет назначения штрафа.
На основании ч. 1 ст. 339 УК ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1110 рублей. Меру пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу оставили прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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