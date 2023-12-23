Таксист брызнул в лицо другому водителю из газового баллончика. Как наказали?

Опубликовано: 23.12.2023 17:26 , Обновлено: 15.11.2024

В Минске вынесли приговор 31-летнему мужчине, которого обвиняли в совершении особо злостного хулиганства.

В прокуратуре Центрального района рассказали подробности инцидента госагенству «Минск-Новости». Он работает водителем в службе такси. Однажды днем проезжал по улице Романовская Слобода и увидел припаркованный автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Рядом стоял водитель авто.

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«Между ними возникла словесная перепалка – таксист возмутился, что авто мешает проезду. Мужчина подошел к нему, как вдруг злоумышленник, ничего не говоря, распылил тому в лицо перцовый газ и уехал», сообщил портал.

Согласно данным агентства, таксиста вскоре задержали, возбудили уголовное дело. Вину в инкриминируемом преступлении он полностью признал, в содеянном раскаялся.

«Обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, – прокомментировал ситуацию заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский. – Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК Республики Беларусь, и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на три года».

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