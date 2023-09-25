Появилось видео, как мотоцикл влетел в фуру в Барановичах – погибло два человека

🎥 Видео

Опубликовано: 25.09.2023 13:14 , Обновлено: 25.09.2023

В Сети появилось видео ДТП в Барановичах, в котором мотоцикл въехал в фуру. Два человека погибли.

Авария произошла вечером 24 сентября. Предварительно установлено, что фура DAF, за рулем которой находится 52-летний местный житель, ехала по улице 50 лет ВЛКСМ. В какой-то момент водитель начал поворачивать налево. При этом водитель большегруза не предоставил преимущество мотоциклу Honda, двигавшемуся навстречу. Транспортные средства столкнулись.

За рулем мотоцикла был 29-летний житель Барановичей. Он и его пассажир погибли. Водитель фуры не пострадал.

В Барановичах собрался «паровозик» из 8 машин

Фото: СК Беларуси

Фото: СК Беларуси

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 317 (“Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”) Уголовного кодекса Беларуси, рассказали в Следственном комитете.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в Гродно за 16 минут произошло 5 ДТП.

В Гродно за 16 минут произошло 5 ДТП

А в Кобрине двое прохожих на тротуаре чудом увернулись от автомобиля.

В Кобрине двое прохожих на тротуаре чудом увернулись от автомобиля