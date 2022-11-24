Пограничники обнаружили четвертый труп нелегала за неделю на белорусской границе

Опубликовано: 24.11.2022 12:33 , Обновлено: 24.11.2022

В государственном пограничном комитете Беларуси 24 ноября заявили, что нашли новый труп, предположительно, нелегального мигранта на границе со странами Евросоюза. За неделю это уже четвертый случай.

Как утверждают в ГПК, тело мужчины африканской внешности обнаружили 23 ноября возле польского забора. А именно — возле ворот для миграции животных.

На место прибыли следователи.

Также в комитете опубликовали видео с тупом мигранта, однако мы не публикуем его по моральным соображениям.

Кстати, это уже четвертая смерть мигранта за последнюю неделю.

Например, 21 ноября Телеграф писал, что белорусские пограничники вечером 21 ноября обнаружилирядом с польской границей группу нелегалов из Африки, которые сидели рядом с телом скрытого мужчины.

ГПК Беларуси показал группу нелегалов из Африки, сидящих рядом с трупом на границе

Также по информации ГПК 19 ноября на белорусской территории на границе с Польшей обнаружилось тело нелегального мигранта. В Погранкомитете его охарактеризовали, как «мужчину неславянской внешности без теплой верхней одежды».

Пограничники обнаружили мертвого мигранта на белорусской границе с Польшей

А днем ранее, 18 ноября Государственный погранкомитет Беларуси (ГПК) 18 ноября сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на литовско-белорусской границе одного живого и одного не подававшего признаки жизни нелегального мигранта.

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