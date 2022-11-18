В ГПК показали, как нелегал тащил труп через границу Литвы и Беларуси

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Опубликовано: 18.11.2022 15:11 , Обновлено: 18.11.2022

Государственный погранкомитет Беларуси (ГПК) 18 ноября сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на литовско-белорусской границе одного живого и одного не подавашего признаки жизни нелегального мигранта.

В ГПК утверждают, что литовские пограничники заставили нелегала тащить труп через границу. После обнаружения двух человек на границу приехала бригада скорой помощи, которая установила смерть одного из мужчин. Второй нелегал был доставлен с “ушибами, признаками обморожения и истощения” в больницу.

Как оказалось, это был гражданин Афганистана. Каким образом он попал в Беларусь и Литву, в ГПК не сообщают. Но утверждают, что выживший афганец по приказу литовских силовиков тянул тело мертвого мужчины через забор на белорусскую территорию.

“Гражданин Афганистана рассказал, что литовские военные привезли его вместе с трупом к пограничному забору. Затем под угрозой оружия принудили тащить тело через калитку на белорусскую сторону”, - сообщили в ГПК.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1593572978977083392?t=0G6WmRNzcRXgAvGxvocxlw&s=19

[info_b]В Литве пока никак не комментировали обвинения белорусской стороны.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Погранкомитет Беларуси (ГПК) опубликовал видео, на котором босой мигрант рассказывает на ломаном английском, что “польская полиция” распылила газ в лицо и он пошел в Беларусь.

Белорусские пограничники показали видео с босым мигрантом на границе с Польшей