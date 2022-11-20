Пограничники обнаружили мертвого мигранта на белорусской границе с Польшей

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Опубликовано: 20.11.2022 12:52 , Обновлено: 20.11.2022

ГПК Беларуси сообщил, что 19 ноября на белорусской территории на границе с Польшей обнаружилось тело нелегального мигранта. В Погранкомитете его охарактеризовали, как "мужчину неславянской внешности без теплой верхней одежды".

В ГПК утверждают, что по следам рядом с телом установили, что “тело было перемещено из Польши в Беларусь”. И что оно было найдено недалеко от калитки в польской стене, возведенный для защиты от нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть с территории Беларуси. У мертвого мужчины обнаружили паспорт гражданина Ирака.

По кадрам из видео не ясно о каких следах идёт речь, по которым определили, что тело перемещали из Польши. Зато там видно, что с польской стороны за ограждением кто-то есть, так как там светит прожектор или фонарь.

“Для установления обстоятельств произошедшего и причин смерти на место вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся следственные действия”, - сообщили в ГПК.

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1594262603186016256?t=4Ko3DqxPRS0tpzbsaUsENA&s=19

Ранее Телеграф сообщил, что Государственный погранкомитет Беларуси (ГПК) 18 ноября сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на литовско-белорусской границе одного живого и одного не подавашего признаки жизни нелегального мигранта.

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