ГПК Беларуси показал группу нелегалов из Африки, сидящих рядом с трупом на границе

🎥 Видео

Опубликовано: 22.11.2022 13:50 , Обновлено: 22.11.2022

В ГПК Беларуси сообщили, что вечером 21 ноября обнаружили на территории Беларуси рядом с польской границей группу нелегалов из Африки, которые сидели рядом с телом скрытого мужчины.

В пресс-службе ГПК утверждают, что среди живых оказался брат умершего нелегального мигранта из Северной Африки, который заявил, что их выдворили с польской территории. Как они туда попали, в ГПК не уточнили. Зато рассказали, что нелегалы “были истощены и обессилены”, а польские силовики не забрали из для оказания помощи.

[info_b]Польская пограничная служба не комментировала пока это сообщение. Но отчиталась, что 21 ноября в Польшу с территории Беларуси пытались незаконно проникнуть всего 55 человек. В том числе на участке в близи деревни Наревка 15 человек подошли к стене со стороны Беларуси, но отступили, заметив польских пограничников. Тем не менее, польские пограничники как-то установили, что среди нелегальных мигрантов было 17 граждан Египта и 9 Судана, а в районе Бобровников границу пытались пересечь 8 граждан Коморских Островов. Кроме того несколько нелегалов из Судана пытались переправиться через Свислочь.[/info_b]

https://twitter.com/GpkGovBY/status/1594983319900413952?t=6Ca6ySOFiq67PT8kE1d1ng&s=19

В ГПК утверждают, что польские пограничники заставили группу нелегалов забрать тело умершего и перенести в Беларусь. На место обнаружения нелегалов была вызвана следственно-оперативная группа.

Ранее Телеграф сообщил, что ГПК Беларуси сообщил, что 19 ноября на белорусской территории на границе с Польшей обнаружилось тело нелегального мигранта. В Погранкомитете его охарактеризовали, как “мужчину неславянской внешности без теплой верхней одежды”.

Пограничники обнаружили мертвого мигранта на белорусской границе с Польшей