Под «уголовку» попали 270 человек. В МВД рассказали, как белорусам не устроиться на работу «дроппером»

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Опубликовано: 15.09.2023 15:48 , Обновлено: 15.09.2023

В Министерстве внутренних дел рассказали, как не попасть на уловку и не стать соучастником в мошеннической схеме, став «дроппером».

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[info_b] Дроппер – человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это деньги. Схема довольна проста: дроппер предоставляет данные своей банковской карты, на которую переводят средства, добытые преступными способами. Затем он обналичивает сумму в банкомате, передает другим и получает определенный процент со сделки.[/info_b]

Если вы недавно искали работу, то наверняка в интернете вам встречались подозрительно заманчивые предложения: предлагали заработать много за короткий срок и за минимум усилий, не выдвигают особых требований к кандидату и принимают без опыта. Будьте внимательны: под такой вакансией может скрываться мошенническая махинация, работа дроппером.

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Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси, рассказал, что в последнее время увеличились случаи, когда криптовалютчики привлекают к обналичиванию незаконно добытых денег белорусов, предлагают им стать дропперами и легко заработать. А когда таких людей привлекают к ответственности, то заявляют, что они якобы не знали, что это незаконно и рассчитывают на статус свидетеля.

«Мы инициировали внесение изменений в уголовное законодательство, позволившее обеспечить привлечение к ответственности лиц, распространяющих в корыстных целях реквизиты банковских платежных карт для доступа к банковским счетам. Эта практика уже позволила привлечь к уголовной ответственности 270 человек», - сказал он.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД заявили, что знают о вторых гражданствах и ВНЖ белорусов. Чем пригрозили не сообщившим?

В МВД заявили, что знают о вторых гражданствах и ВНЖ белорусов. Чем пригрозили не сообщившим?