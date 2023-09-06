МВД признало один из белорусских телеканалов экстремистским формированием

Опубликовано: 06.09.2023 14:07 , Обновлено: 06.09.2023

Министерство внутренних дел Беларуси признало светлогорский телеканал "Ранак", его сайт и соцсети экстремистским формированием. Решение о включении его в соответствующий список организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, ведомство приняло 5 сентября.

В обновлённом списке “организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности,” светлогорский телеканал “Ранак” появился с такой пометкой:

“Группа граждан осуществляет экстремистскую деятельность в том числе посредством интернет-ресурсов, объединенных под общим названием “Ранак”.

По решению ведомства деятельность данного “экстремистского формирования” теперь на территории Беларуси запрещена.

Отметим, в “Республиканский список экстремистских материалов” на сайте Министерства информации светлогорский телеканал “Ранак” внесли еще летом, после вступления в силу приговора суда Железнодорожного района Гомеля от 4 июля 2023 года. Тогда экстремистскими признали интернет-сайт телеканала, его канал на YouTube, все его странички в соцсетях, а также фирменный логотип телеканала.

В соответствии с решением суда, Министерство информации заблокировало доступ к сайту телеканала.

Ранее появилась информация о том, что экстремистским формированием Министерство внутренних дел Беларуси также признало правозащитный центр «Вясна». Ранее все соцсети и сайты организации были включены МВД в список экстремистских материалов.

МВД Беларуси признало правозащитный центр «Вясна» экстремистским формированием