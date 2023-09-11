КГК насчитал белоруске 1 млн рублей налога. За что?

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Опубликовано: 11.09.2023 16:23 , Обновлено: 11.09.2023

Комитет госконтроля выяснил, что белоруска недобросовестно вела бизнес – она недоплатила более миллиона рублей налогов.

Сотрудники финансовой милиции выяснили, что женщине и ее семье принадлежат 45 объектов недвижимости: земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры в Витебской, Гомельской и Минской области.

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С 2001 года она была зарегистрирована в качестве ИП и применяла упрощенную систему налогообложения. Но приобретение новой недвижимости и ее сдача в аренду привело к тому, что выручка предпринимательницы стала превышать предельный порог, установленный для применения упрощенной системы налогообложения.

Для минимизации налогов, начиная с 2014 года, женщина поэтапно в качестве ИП зарегистрировала своих родственников: мужа, его брата, сыновей. «Чтобы разделить между ними выручку по договорам дарения распределялись объекты», — считают в КГК.

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В ведомстве утверждают, что сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая тоже принадлежит семье: через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же — искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки, полагают в Госконтроле.

В ведомстве отметили, что владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более миллиона рублей.

Фото: kgk_oficial

Фото: kgk_oficial

Фото: kgk_oficial

Возбуждено уголовное дело. Наложен арест на 45 объектов недвижимости общей стоимостью более 21 млн рублей. Все фигуранты дали признательные показания. В добровольном порядке в бюджет возмещен причиненный ущерб на миллион рублей.

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