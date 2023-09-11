КГК насчитал белоруске 1 млн рублей налога. За что?
Комитет госконтроля выяснил, что белоруска недобросовестно вела бизнес – она недоплатила более миллиона рублей налогов.
Сотрудники финансовой милиции выяснили, что женщине и ее семье принадлежат 45 объектов недвижимости: земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры в Витебской, Гомельской и Минской области.
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С 2001 года она была зарегистрирована в качестве ИП и применяла упрощенную систему налогообложения. Но приобретение новой недвижимости и ее сдача в аренду привело к тому, что выручка предпринимательницы стала превышать предельный порог, установленный для применения упрощенной системы налогообложения.
Для минимизации налогов, начиная с 2014 года, женщина поэтапно в качестве ИП зарегистрировала своих родственников: мужа, его брата, сыновей. «Чтобы разделить между ними выручку по договорам дарения распределялись объекты», — считают в КГК.
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В ведомстве утверждают, что сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая тоже принадлежит семье: через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же — искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки, полагают в Госконтроле.
В ведомстве отметили, что владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Наложен арест на 45 объектов недвижимости общей стоимостью более 21 млн рублей. Все фигуранты дали признательные показания. В добровольном порядке в бюджет возмещен причиненный ущерб на миллион рублей.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в КГК утверждают, что белорусские строители хитрят, чтобы строить дома подольше.
Каждый второй. Белорусские строители хитрят, чтобы строить дома подольше — КГК