Под Новогрудком бус столкнулся с грузовиком: одного помяло, другой в кювете. Кто виноват?

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Опубликовано: 28.07.2023 12:47 , Обновлено: 28.07.2023

Возле деревни Примень (Новогрудский район) 27 июля случилась авария: столкнулись грузовик и микроавтобус. В ГАИ рассказали подробности ДТП.

В 13:53 в МЧС поступило сообщение об аварии на трассе Р-10. Выяснилось, что 36-летний мужчина ехал на автомобиле Volkswagen Transporter в сторону деревни Городечно. В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с “МАЗом”. Удар пришелся в правую часть буса, а грузовик от столкновения съехал в кювет и опрокинулся, рассказали в ГАИ.

Водители выбрались самостоятельно, а в салоне микроавтобуса оказался заблокированным 37-летний пассажир.

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Спасатели разжали деформировавшиеся элементы кузова, извлекли пострадавшего и передали его бригаде скорой помощи. В тяжелом состоянии, с множественными переломами, мужчину госпитализировали в хирургическое отделение больницы.

Водитель микроавтобуса не пострадал, а водителя МАЗа тоже госпитализировали для осмотра.

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