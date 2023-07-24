У авто оторвало крышу в ДТП под Барановичами. Как?

Опубликовано: 24.07.2023 13:17 , Обновлено: 24.07.2023

В Барановичском районе произошло ДТП, в результате которого у автомобиля полностью оторвало крышу. Подробности происшествия рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась утром 24 июля. 68-летний водитель Volkswagen Passat ехал по дороге Н-337 «Лесино-Емельяновка-Малаховцы». На перекрестке с дорогой Н-274 «Барановичи-Утес» он, предварительно, не уступил другому автомобилю — Volkswagen Golf, 49- водитель которого двигался по главной.

Машины столкнулись. Судя по фото, опубликованному в телеграм-канале УВД, у одного из Volkswagen оторвало крышу.

В результате ДТП оба водителя, а также 9-летний пассажир «Гольфа», попали в больницу.

Ранее Телеграф писал, что в Сети опубликовали видео, как сначала спокойно стоящий автомобиль внезапно тронулся с места и врезался во впереди стоящую машину.

«Сверхъестественное» — Появилось видео, как в Бресте авто без водителя внезапно устроило ДТП