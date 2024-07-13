Шторм до 108 км/час оставил 452 населенных пункта в Беларуси без света. Есть погибшая. Белорусы поделились видео

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Опубликовано: 13.07.2024 20:13 , Обновлено: 13.07.2024

В Минэнерго сообщили, что в течение субботы, 13 апреля, без электричества оставались 452 населенных пунктах Беларуси. Есть пострадавшие и погибшая, по данным Минздрава. По данным Минэнерго, ветер во время шторма достигал скорости 108 километров в час.

В свою очередь, белорусы поделились фото и видео последствий стихии, которая накрыла некоторые районы страны после обеда. Больше всего от непогоды пострадали Гродненская и Минская области.

Причиной отключения электричества стала сильная жара и грозы. “В отдельных районах прошли ливни с порывистым ветром, который привел к падению деревьев и веток на линии электропередачи, повредил опоры”, - уточнили в Минэнерго.

“По данным на 19:00, восстановительные работы выполняются в 301 населенном пункте. В устранении последствий непогоды задействовано 65 аварийных бригад и 63 единицы техники. Энергоснабжающие организации переведены на усиленный режим работы”, - отчитались в ведомстве.

[inf]“В случае обнаружения оборванных проводов линий электропередачи – не подходите к ним ближе 8 метров и немедленно сообщайте о данных фактах. Короткий номер аварийных служб – 115 и 144”, - попросили белорусов в Белэнерго. [/inf]

В свою очередь, в Минлесхозе рассказали, что в Гродненской области работники лесного хозяйства начали расчистку дорог и линий электропередач.

“На данный момент известно о повреждениях в Ивьевском, Новогрудском, Сморгонском опытном лесхозах, - рассказал генеральный директор Гродненского ГПЛХО Михаил Игнатик. - На расчистке дорог трудятся около 70 работников лесхозов Гродненской области, ещё 20 человек задействованы на расчистке ЛЭП”.

Минск накрыл шторм и оставил без света

В субботу вечером минчане пожаловались на отсутствие света в Зеленом Луге, Уручье и району Кижеватова.

Сильный ветер повалил деревья, светофоры, качели и рекламные щиты в столице Беларуси.

В Минздраве отчитались о пострадавших

Тем временем, в Минздраве сообщили, что медики оказали помощь пострадавшим во время бури и шквалистого ветра в Минске, в Ждановичах и на Цнянском водохранилище.

“В результате падения дерева на Цнянском водохранилище пострадали три человека. Бригады скорой помощи госпитализировали двух пострадавших в Минскую областную больницу и РНПЦ травматологии и ортопедии. К сожалению, в результате падения дерева в районе Цнянки погибла девушка”, - рассказали в Минздраве.

А в Ждановичах от падения дерева пострадал ребенок. Его отвезли в РНПЦ неврологии и нейрохирургии.

“В центре Минска из-за падения стекла по причине порыва ветра около завода «Горизонт» пострадал 24-летний молодой человек и подросток. Они госпитализированы в БСМП и 3-ю больницу”, - поделились в ведомстве данными.

Также в Минске обрушилась кирпичная стена. Из-за чего пострадали молодой человек, госпитализирован в БСМП.

Что делать во время шторма водителям?

В МВД Беларуси обратились к гражданам страны с просьбой быть осторожнее во время непогоды.

“В сложных погодных условиях необходимо снизить скорость и не совершать необдуманные маневры. При ухудшении видимости включите ближний свет фар, выдерживайте безопасную дистанцию и боковой интервал, избегайте резких торможений, не пользуйтесь круиз-контролем”, - попросили в министерстве.

Также в МВД рекомендовали во время дождя снижать скорость, а случае разгула стихии остановиться на обочине. “Не паркуйтесь под деревьями, вблизи конструкций с высокой парусностью и слабо закрепленных”, - уточнили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news сообщил, что синоптик ESSL и прогнозист для ESTOFEX Томаш Пучик предупредил в своем Твиттере, что в субботу над Литвой выросла вероятность возникновения торнадо. Тем временем, для Беларуси он выдал предупреждение о сильных штормах.

«Остерегайтесь торнадо» — Синоптик предупредил Литву и Беларусь о высоком риске штормов