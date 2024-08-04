Синоптики пообещали дожди и грозы с похолоданием до +9. Когда в Беларусь придёт "погожий антициклон с Европы"?

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Опубликовано: 04.08.2024 13:53 , Обновлено: 04.08.2024

Наступивший август ознаменовался для белорусов ощутимым падением столбика термометра. Каким будет последний месяц лета, доподлинно неизвестно, но уже сейчас некоторые специалисты сделали предварительный прогноз на август. Посмотрели, что предрекли синоптики Белгидромета и Дмитрий Рябов белорусам на предстоящей неделе.

Согласно прогнозу Белгидромета, в понедельник, 5 августа, Беларусь окажется под влиянием «системы атмосферных фронтов», надвигающихся из Польши. Ночью с западных регионах Республики стартанут кратковременные дожди, которые днём затянут территорию всей страны. В отдельных регионах прогремят грозы, а Брестской области местами пройдут сильные дожди.

Ночью столбик термометра минимально покажет +10 до +16°С. Днём по стране воздух прогреется максимум +26°С. В некоторых западных регионах будет прохладнее — от +17 до +19°С.

В вторник, 6 августа, погоду в Беларуси будет определять “неустойчивые воздушные массы”, считают синоптики Белгидромета. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, которые днём вновь прольются на большей части страны.

Местами будут грозы. Ночью и утром в отдельных районах можно будет увидеть слабый туман. Ветер сохранится умеренным, с переходом в сильный порывистый при грозах. Ночью температура минимально опустится до отметки +9 , максимально - до +16°С. Днём температура воздуха прогреется до +19 и +26°С, соответственно.

В среду, 7 августа, картина существенно не изменится. Сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а утром и днём на большей части Республики вновь пройдут кратковременные дожди. Местами возможны туманы и грозы. Ветер сохранится умеренным и лишь при грозах будет переходить в порывистый, сообщили синоптики.

Температурный минимум ночью покажет от +10 до +16°С по стране, а днём столбик термометра будет колебаться в пределах от +19°С по востоку до +27°С по западу.

Ожидать некоторого отхода дождей стоит с приходом “погожего антициклона с запада Европы”, который нависнет над Беларусью с началом второй половины недели, считает синоптик Дмитрий Рябов.

В стране, по его словам, сохранится переменная облачность, но на большей части территории Республики уже без дождей. Ночью в этот период можно ожидать от +13 до +18°, а днём в четверг и в пятницу от +23 до +29°C. Подобная обстановка, согласно предварительному прогнозу синоптика, сохранится и на предстоящие выходные.

Тем временем, синоптики тематического телеграм-канала Nadvorie поделились своим видением погоды на август. По их мнению, последний месяц лета в Беларуси обещает быть «на 1–2° теплее обычного». Более того, согласно климатической модели CFSv2, август должен быть и более сухим, чем всегда.

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