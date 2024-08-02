"Должного прогноза не получили" - Глава МЧС возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых госорганов

Опубликовано: 02.08.2024 10:26 , Обновлено: 02.08.2024

Министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям 1 августа возмутился работой белорусских синоптиков и некоторых государственных органов в середине июля, когда на Гомельскую и Могилевскую области обрушился сильный шторм.

“Мы от наших синоптиков должного прогноза по тем событиям, которые произошли 14-го числа, не получили. Начали получать, когда все уже произошло”, - заявил Синявский.

И пояснил, что 13 июля население оповестили о неблагоприятных погодных явлениях. “Но здесь были разрушительные явления, надо было людей оперативно проинформировать по всем фактам”, - сказал глава МЧС.

Также он остался недоволен работой комиссий из числа представителей местных властей после шторма. “Не все устраивает по оперативности сбора комиссий, оперативности принятия решений, сбора и обобщения информации, поступающей с места чрезвычайной ситуации”, - пожаловался Синявский.

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По его словам, МЧС не получало тогда “в полном объеме” информацию от коллег из других госорганов о необходимом количестве оборудования для организации ликвидаций последствий непогоды. “В отдельных случаях приходилось самим на эти вопросы реагировать”, - продолжил министр.

Кроме того, он анонсировал изменения в системе оповещения населения о непогоде. “Она работает, но есть нам над чем задуматься, как эту работу развернуть более эффективно. Мы это обязательно сделаем в кратчайшие сроки”, - пообещал Синявский.

Ранее Telegraf.news публиковал свой репортаж из Мозыря, где на протяжении нескольких дней в июле у многих жителей города не было в домах воды и света. “Ветер дул с такой силой, что мы думали, что наше окно на балконе просто вылетит. У нас на глазах начало вырывать деревья с корнем, с домов напротив срывало шифер. Люди в панике не знали, куда убрать свои машины и спрятаться самим», — поделилась мозырянка.

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Также мы писали, что ученые изучили данные со всей Земли за последние сто лет и нашли ответ на вопрос о том, почему в последние годы шторма стали чаще, а количество осадков значительно выросло. Также исследователи дали прогноз на ближайшие годы.

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