"Наверное, увлеклись" - Глава МЧС рассказал, что не так с SMS-предупреждениями для белорусов о непогоде

Опубликовано: 21.07.2024 11:02 , Обновлено: 21.07.2024

Министр чрезвычайных ситуаций Беларуси Вадим Синявский при посещении пострадавших от шторма районов Гомельской и Могилевской областей пояснил, почему SMS-предупреждения о непогоде, которые получают белорусы от ведомства, они не считают серьезными.

“Наверное, мы увлеклись предупредительной работой. Люди получили “очередное предупреждение от МЧС” о каком-то ливне, ветре и не посчитали его серьезным. А этот ураганный ветер принес такие серьезные разрушения”, - отметил Синявский.

И дополнил, что спасателям надо подумать, как информировать человека, “чтобы он чувствовал эту угрозу и принимал меры”, передало агентство БелТА.

Также глава МЧС рассказал, что в организации работы бригад по восстановлению электроснабжения, распиле упавших деревьев, очистке территорий “мы сработали хорошо”. По словам Синявского, “по многим направлениям МЧС сделало эти выводы и уже над ними работает”.

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“Но есть еще энергетика, коммунальное хозяйство, связь и работа местной власти. В ближайшее время мы на комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве все эти вопросы обсудим и урегулируем”, - подчеркнул министр.

Он добавил, что энергетикам важно найти решения для организации бесперебойной работы инфраструктуры, есть замечания и к операторам сотовой связи.

К слову, белорусские власти уже определились, что будут делать с древесиной, заготовленной после шторма 13 и 14 июля. Глава Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой рассказал, по какой цене будут продавать гражданам и предприятиям лесные материалы.

По словам Крутого, Лукашенко поручил продать эту древесину белорусам, которые начинают или планируют новое строительство и могут использовать лес по специальной низкой цене.

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