"Она меня достала" - В Солигорске женщина выбросила собаку из окна 9-го этажа. Какое наказание грозит?

Опубликовано: 24.07.2024 14:41 , Обновлено: 24.07.2024

В Солигорске Минской области местная жительница выкинула с 9-го этажа жилого дома собаку, животное погибло. Подробности инцидента привели в управлении Следственного комитета (УСК) по Минской области.

Как рассказали в ведомстве, последнее время собака жила в Солигорске у 80-летнего мужчины. Ему пса отдала внучка, у которой не хватало времени на уход за домашним животным. Как пояснили в УСК, пенсионеру тяжело было ухаживать за чихуахуа, помогала 40-летняя дочь.

Днем 19 июля она как раз пришла к отцу, тот стал жаловаться женщине, что от собаки исходит неприятный запах, постоянная грязь из-за нее. Дочь решила проблему радикальным методом: взяла пса и выбросила его на улицу с 9-го этажа.

Фото: УСК по Минской области

Как сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области, поступок жительницы Солигорска увидели промышленные альпинисты. «Что вы делаете?» - спросили работники.

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«Она меня достала», - ответила женщина. В итоге альпинисты вызвали правоохранителей.

Как рассказали в УСК, до их приезда солигорчанка забрала тело собаки у дома и попыталась скрыться. Однако ее задержали. Женщина показала, куда выбросила тело пса, а свой поступок объяснила тем, что была расстроена, уставшей и выпила накануне спиртное.

Фото: УСК по Минской области

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В отношении жительницы Солигорска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 339-1 (жестокое обращение с животным) УК Беларуси. Наказание за это - общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до одного года, или арест.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Борисове Минской области местный житель отрезал собаке уши. Как рассказали в УВД Минского облисполкома, у пса начали гнить уши, и таким образом мужчина решил облегчить боль животного.

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