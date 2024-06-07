"Что это за нелюди живут среди нас?!" - В Витебске милиция объявила поиски стрелка, устроившего "охоту" на домашних котов

🎥 Видео

Опубликовано: 07.06.2024 10:17 , Обновлено: 07.06.2024

Жители Витебска пожаловались на неизвестного, который стреляет в котов из пневматического ружья. Так, только в мае этого года в милицию с подобными заявлениями обратились три человека из Первомайского района областного центра.

Хозяин одного из пострадавших животных Сергей Малахов рассказал, что коту после ранения сделали операцию, удалили одну почку.

Хирургическое вмешательство питомцу понадобилось после одной прогулки, животное пришло домой и “еле стояло на ногах”, передал телеканал ОНТ. “Нашли небольшое отверстие - и сразу повезли в ветлечебницу. Там уже обнаружили пулевое ранение”, - поделилась хозяйка этого кота.

К слову, Сергей Малахов уже потерял одного кота два года назад, также было пулевое ранение. По предположению мужчины, в этот раз в его питомца стреляли, когда тот спал.

Скриншот: Телеканал ОНТ / YouTube

“Ну что это за нелюди, живодеры живут среди нас?!” - возмутился Малахов.

Случаи ранения животных фиксируют в частном секторе на окраине Витебска. “Бегают коты, никто ни в кого не стрелял”, - поделилась своим видением местная жительница.

В то же время другие жильцы делятся между собой фотографиями пострадавших питомцев. Пока жертвы - только коты, у всех - следы от пневматических пуль.

Как рассказал заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Первомайского района Витебска Максим Дорогенский, милиция установила круг подозреваемых, которые могут быть причастны к этим преступлениям, сейчас это проверяется.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Борисове пьяный местный житель кухонным ножом отрезал собаке уши на глазах своей тещи. Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел облегчить боль животному: у того начали гнить уши.

«Хотел облегчить боль» — Белорус отрезал собаке уши и получил «уголовку». Какое наказание грозит?