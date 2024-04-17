"Хотел облегчить боль" — Белорус отрезал собаке уши и получил "уголовку". Какое наказание грозит?

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Опубликовано: 17.04.2024 18:25 , Обновлено: 17.04.2024

В милицию обратилась жительница Борисова, на глазах у которой произошло зверское издевательство над животным. 29-летний зять выпил лишнего и при помощи кухонного ножа отрезал собаке уши.

По предварительной информации УВД Минского облисполкома, в нетрезвом состоянии борисовчанин отправился к тёще, у которой и увидел собаку. Затем подозреваемый посадил пса на колени, взял нож и отрезал оба уха. Свой поступок он объяснил тем, что хотел облегчить боль животному, поскольку у того начали гнить уши. Видимо, иного способа помочь мужчина не придумал…

Фото: УВД Миноблисполкома

В ходе разбирательства следователи возбудили уголовное дело. В ведомстве напомнили, что за жестокое обращение с животным, повлёкшее его гибель или увечье, предусмотрено наказание в виде общественных работ или штраф, а также исправительные работы на срок до 1 года либо арест.

Ранее Telegraf.news писал, что пенсионеры в Молодечно избили до смерти своего зятя, после чего вывезли его тело в лес и закопали. Как рассказали в милиции, днём 29 марта в ведомство обратилась женщина, которая рассказала об исчезновении своего 41-летнего супруга, жителя Молодечно.

Следователи и сотрудники милиции выехали на место, там установили, что до исчезновения жена пропавшего жаловалась своим родителям, что мужчина «взялся за стакан». Пожилые люди пригласили своего зятя на разговор днём 27 марта, однако «беседа не задалась».

В Молодечно пенсионеры убили своего зятя молотком и закопали тело в лесу