Не только упавшие елки. В МЧС назвали количество населенных пунктов в Беларуси, пострадавших от непогоды

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Опубликовано: 17.12.2024 11:10 , Обновлено: 17.12.2024

В МЧС сообщили, что в Беларуси от непогоды, сильного ветра в частности, пострадало 54 населенных пункта. Повреждения получили жилые дома и не только, а еще 16 декабря упали новогодние елки в нескольких городах.

По информации МЧС, из-за сильного ветра с порывами до 26 м/с пострадали населенные пункты в:

Брестской области - 34,

Гомельской - 2,

Гродненской - 16,

Минской - 2.

Фото: МЧС Беларуси

В ведомстве сообщили, что ветер повредил кровлю 21 жилого дома, одну хозпостройку, один объект соцкультбыта и 79 сельскохозяйственных зданий. “От разрушения коровника в деревне Волчки Слонимского района погибли пять коров, работниками МЧС и хозяйства спасены 44 коровы”, - [link href=“https://belta.by/society/view/mchs-ot-nepogody-postradalo-bolee-50-naselennyh-punktov-683284-2024/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] данные МЧС госагентство БелТА.

Фото: МЧС Беларуси

По информации спасателей, деревья падали в Минске и во всех областях, кроме Могилевской. Еще ветер повалил три новогодние ели в Гродно, а также по одной в Заславле Минской области и Калинковичах Гомельской.

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Фото: МЧС Беларуси

При этом, как утверждают в МЧС, никто из людей не пострадал.

Ранее Telegraf.news писал, что Министерство энергетики отчиталось о полном восстановлении электроснабжения во всех пострадавших от штормового ветра населенных пунктах Беларуси. Если на 18:00 16 декабря без света оставались 72 населенных пункта, то к 22:00, как утверждают в ведомстве, работы были завершены повсеместно и напряжение подано всем потребителям.

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