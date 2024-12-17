Энергетики отчитались о восстановлении электроснабжения по всей Беларуси

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Опубликовано: 17.12.2024 08:29 , Обновлено: 17.12.2024

Министерство энергетики отчиталось о полном восстановлении электроснабжения во всех пострадавших от штормового ветра населенных пунктах Беларуси. Если на 18:00 16 декабря без света оставались 72 населенных пункта, то к 22:00 работы были завершены повсеместно и напряжение подано всем потребителям.

“Энергетики работали в усиленном режиме. Над восстановлением электроснабжения трудились 127 оперативно-выездных бригад, в работах было задействовано 150 единиц спецтехники”, - сообщили в министерстве.

















Сотрудников РУП “Брестэнерго” в связи со сложными погодными условиями и вовсе перевелина особый режим работы в Брестских и Пинских электросетях.

Поскольку оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра продлили и на вторник, 17 декабря, в Минэнерго напомнили о правилах безопасности в такую непогоду. Специалисты подчеркнули, что поврежденные электросети, в первую очередь оборванные провода, могут представлять “смертельную угрозу”, поэтому приближаться к ним категорически запрещается.

При обнаружении оборванных проводов необходимо держаться от них подальше и незамедлительно сообщить о ЧП по короткому номеру аварийных служб – 115 и 144.

В свою очередь в МЧС сообщили, что 17 декабря, усиление западного, северо-западного ветра с порывами до 15-20 м/с ожидается на большей части территории Беларуси. Там назвали главные факторы опасности, к которым стоит быть готовым белорусам:

повреждение (обрыв) линий связи и электропередач,

нарушение электроснабжения,

повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений,

падение деревьев.

Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне штормовой ветер устроил настоящий ёлкопад не только в Беларуси, но и в соседней Литве. Местные СМИ сообщили о десятке случаев в разных регионах страны, а в Беларуси сообщения о рухнувших под натиском сильного ветра рождественских деревьях пришли из Гродненской, Брестской и Минской областей.

Штормовой ветер устроил ёлкопад в Беларуси и Литве. К чему ещё готовиться?