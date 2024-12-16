Штормовой ветер устроил ёлкопад в Беларуси и Литве. К чему ещё готовиться?

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Опубликовано: 16.12.2024 16:12 , Обновлено: 17.12.2024

Настоящий ёлкопад устроил в понедельник, 16 декабря, штормовой ветер в соседней Литве. Местные СМИ сообщили о десятке случаев в разных регионах страны, а во второй половине дня эта напасть, судя по всему, начала распространяться и на территорию нашей Республики - сообщения о рухнувших под натиском сильного ветра рождественских деревьях уже пришли из Гродненской и Брестской области.

По данным литовского портала LRT, рухнула главная рождественская елка Клайпедского района, установленная в городе Гаргждай. На её установку и украшение районные власти в этом году потратили 14,5 тыс. евро. Дерево надломилось на высоте около 1 метра над подставкой, на которой она была закреплена, и рухнула наземь, в результате чего сломались многочисленные ёлочные игрушки, запутались гирлянды, сломались ветки.











Карат метеоопасностей от Белгидромета на 16-17 декабря 2024 года

















Такая же судьба постигла рождественские ёлки в Мажейкяе, Расейняе, Алитусе, разбушевавшийся ветер также сломал ёлку в Каунасском районе, Рингаудае и в других районах Литвы.

По информации синоптиков, в Клайпедском порту скорость ветра утром 16 декабря достигала 31 м/с.

Между тем, непогода, о которой заранее предупреждали синоптики, добралась и до запада Беларуси и, увы, и там не обошлось без “рождественских жертв”: сразу двух новогодних красавиц лишился Гродно, одна ёлка упала в Берёзе.

По данным Гродненского горисполкома, не выдержали штормовых порывов ветра ёлки у кинотеатра “Октябрь” и на улице Кабяка. Городские власти пообещали установить новые ели “сразу же, как наладится погода”.

В Берёзе Брестской области, по данным городского портала, рухнула ель на стоянке у магазина “Санта”.









А в Заславле Минской области ветром повалило главную ёлку города, установленную на Рыночной площади. В горисполкоме заверили, что коммунальные службы её уже обесточили в целях безопасности и направили туда специалистов.

Чего ждать от погоды дальше?

Судя по оперативному прогнозу Белгидромета, оранжевый уровень опасности, объявленный накануне, сохранится во всех регионах страны ещё больше суток: предупреждение из-за опасного штормового ветра выписали как минимум до 21:00 17 декабря.

Согласно данным тематического Telegram-канала @nadvorie, запад Беларуси уже оказался во власти грозового фронта. Ссылаясь на модель прогноза погоды, модель UM и данные Литовской гидрометеорологической службы, специалисты канала предупредили, что именно Гродненская область Беларуси окажется в эпицентре ненастья, но Брестскую и юго-западную половину Минской области стихия также заденет.

При этом месте с грозами на запад Беларуси пришло и аномальное для середины декабря тепло - метеостанция в Барановичах сегодня днём зафиксировала +11°С.

Согласно оперативному прогнозу Белгидромета, ближайшие три дня в Беларуси будет всё так же аномально тепло:

во вторник, 17 декабря, ночью -1.. +5°С (по юго-западу до +7°С), днём от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу;

в среду, 18 декабря, ночью от -4°С по северу до +4 °С по юго-западу, днём от -2 °С по северу до +7 °С по юго-западу;

в четверг, 19 декабря, ночью от -6 °С по северо-востоку до +5 °С по западу, днём от +1°С по востоку до +9 °С по западу.

На среду синоптики передали кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя и сохранение сильного порывистого ветра. К четвергу, как полагают синоптики, ветер утихнет, а вот осадки выпадут на большей части Беларуси: снег, мокрый снег, переходящий в дождь.

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