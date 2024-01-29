«Не обладало признаками опасности» – На авто в Гомеле упало дерево. Сколько денег отсудил хозяин?

Опубликовано: 29.01.2024 16:44 , Обновлено: 29.01.2024

На портале Верховного суда появился отчет о рассмотрении гражданского дела в Гомеле по возмещению вреда, причиненного в результате повреждения автомобиля. Осенью 2022 года на припаркованную легковую машину упало дерево. Владелец машины подал в суд на коммунальную организацию, которая обслуживает эту территорию. И выиграл дело.

В исковом заявлении и в суде истец указал, что 28 ноября 2022 года на принадлежащий ему автомобиль упало дерево, произраставшее на придомовой территории, которую обслуживает КЖРЭУП «Сельмашевское». В результате падения дерева автомобиль получил повреждения. Согласно заключению об оценке стоимость вреда, причиненного автомобилю, составила 2282 рубля.

Однако КЖРЭУП „Сельмашевское“ отказалось добровольно возместить истцу вред, причиненный авто, сославшись на заключение госпредприятия „Красная гвоздика“ о том, что упавшее дерево «не обладало признаками опасности», сообщили в суде.

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Тогда истец обратился в Институт экспериментальной ботаники имени В. Ф. Купревича НАН Беларуси. Сотрудник этого учреждения пояснил суду:

«Исходя из представленных фотографий, корневая система дерева не соответствует его размеру и выглядит угнетенной. Наиболее вероятно, что падение произошло в результате значительного наклона».

Специалист заявил, что возможность своевременно установить состояние дерева при его надлежащем осмотре у КЖРЭУП „Сельмашевское“ имелась».

«Ссылка ответчика на заключение предприятия „Красная гвоздика“ о том, что упавшее дерево до падения аварийно опасным не являлось, является необоснованной, – подчеркнули на сайте Верховного суда. – Представитель предприятия пояснил, что при осмотре сотрудники КЖРЭУП „Сельмашевское“ не сообщили сведения об имевшемся до падения наклоне дерева.

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Изложенное свидетельствует о виновности в рассматриваемом происшествии КЖРЭУП „Сельмашевское“», заключили в суде.

Денежную сумму в пользу истца взыскали с ЗАСО «ТАСК» (согласно страховому полису между этой организацией и КЖРЭУП «Сельмашевское»). Владелец автомобиля получил 2132 рубля в счет возмещения вреда автомобилю (остальные 150 рублей, которые мужчина отнес к сумме повреждений, были заплачены оценщику). Кроме того, истцу возместили расходы по оценке размера повреждений на сумму 69,75 рубля, расходы, связанные с обращением за юридической помощью (34,88 рубля), и расходы по дендрологической диагностике (183,68 рубля).

Мужчина с пострадавшим автомобилем хотел получить еще и моральную компенсацию, но ему отказали «в связи с отсутствием правовых оснований для этого».

Решение суда вступило в силу.

Ранее Телеграф писал, что в Раубичах Минского района 19 февраля 2023 года дерево упало сразу на 4 автомобиля. В МЧС рассказали подробности, а в Сети появились фото произошедшего.

Под Минском дерево упало на четыре автомобиля