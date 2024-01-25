Завалил снегом машину соседа. В Гродно «война за парковку» дошла до милиции

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Опубликовано: 25.01.2024 12:35 , Обновлено: 26.02.2025

В одном из дворов Гродно разгорелся конфликт за парковочное место. Автовладелец, живущий в ближайшем доме, решил, что в определенных местах во дворе может парковаться только он. А кто нарушает его правило – вскоре может пожалеть. Историю противостояния рассказал портал «АвтоГродно».

Один из жильцов дома припарковал свой Renault на том самом месте, которое «охраняет» сосед, сообщили на портале. Последствия не заставили себя ждать.

«Я живу на улице Домбровского, дом 5. Двор не самый большой, поэтому порой выбирать место для парковки не приходится. И я поставил свой автомобиль вдоль дворового проезда, с краю, так ставят машины многие. Но я стал на место, которое сосед почему-то считает своим. Точнее, он решил, что у него два своих личных места для парковки его микроавтобусов», – рассказал мужчина.

А на следующий день владелец Renault вышел к своей машине и обнаружил, что она засыпана снегом со всех сторон – «просто так не выехать».

«Другие соседи мне пояснили, что мою машину закапывали ночью, и снег был даже на крыше. Я пошел к соседу, на которого указали другие жильцы дома. А он совершенно не отрицал, что это его рук дело. Сказал, что имеет полное право и что он меня предупреждал, что это его места», – с удивлением описал ситуацию владелец Renault.

Пострадавший от снега водитель обратился в милицию. Сотрудники приехали, составили на соседа протокол, рассказали на портале. И предположили, что мужчине, который слепил из Renault снежную бабу, сложно парковать свои микроавтобусы в узком дворе на Домбровского, и что возможность стать вдоль дороги – единственный способ припарковаться поближе к дому.

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Можно ли «застолбить» парковочное место?

Вот свежий пример такого поступка, видео снято в одном из столичных дворов. Парковочное место некто «застолбил» двумя пластиковыми канистрами.

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C2eRQEGq061/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от ЧП Беларусь ◾️ Узнай Первым! (@cp_belarus) [/link]

Мнения под видео разделились: кто-то уверен, что двор общий, и все здесь общее, кто-то встал за защиту хозяина канистр: почистил, постарался, обозначил – заслужил.

Что в законе?

Ограждать парковочные места различными предметами или устройствами, чтобы застолбить за собой для последующей парковки, запрещено. Согласно Кодексу о земле двор – это земля общего пользования , которая не подлежит предоставлению в частную собственность (ст.7 и ст.13 Кодекса).

[info_b]Земли общего пользования – это земли, занятые улицами, проспектами, площадями, проездами, набережными, бульварами, скверами, парками и другими общественными местами.[/info_b]

Тот же ЖЭС, например, может оборудовать по вашему обращению и за ваш счет дополнительное парковочное место во дворе, но права собственности на это место вы не приобретаете, парковаться на нем может кто угодно (п.9 Правил благоустройства).

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Гродно сообщила, что проверила парковки для инвалидов. Рассказала, что на этих местах нередко паркуют обычные автомобили. И напомнила, какие предусмотрены наказания.

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