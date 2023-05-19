В Минске попало на видео, как на прохожего упало стекло с третьего этажа
В Следственном комитете Минска сообщили, что вечером 15 мая на улице Кульман на молодого человека упало стекло с третьего этажа. В СК возбудили уголовное дело.
В результате инцидента 19-летний молодой человек получил “тяжкие телесные повреждения”.
“Установлено, что здание признано аварийным и с 19 апреля выполняются работы по его модернизации. Зона проведения опасных работ не была ограждена несмотря на то, что в непосредственной близости находится фуд-корт. В отношении 32-летнего прораба возбуждено уголовное дело”, - сообщили в СК.
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Ранее Телеграф сообщил, что пациента за деньги прооперировали в одной из столичных клиник, но оставили в вене инородное тело. Больница выплатила клиенту денежную компенсацию.
В Минске врачи во время платной операции оставили в вене пациента инородное тело. Как наказали?