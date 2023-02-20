Под Минском дерево упало на четыре автомобиля

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Опубликовано: 20.02.2023 09:18 , Обновлено: 20.02.2023

В Раубичах Минского района 19 февраля дерево упало сразу на 4 автомобиля. В МЧС рассказали подробности, а в Сети появились фото произошедшего.

Сообщение об упавшем на 4 автомобиля дереве поступило спасателям в 16:25. Работники МЧС распилили его бензопилой.

К счастью, никто не пострадал.

Как рассказал владелец автомобиля Ford Андрей для Onliner, в его авто, кроме взрослых, сидели еще трое детей. «Удар был сильный», отметил он и добавил, что «если бы в момент падения дерева мы все стояли возле машины, а не сидели в ней, могла бы быть трагедия».

По его мнению, дерево упало не из-за сильного ветра, а от старости.