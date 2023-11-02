"Наложить арест на имущество" - В МЧС предупредили о рейдах по домам "должников". Кому из белорусов приготовитсья?

Опубликовано: 02.11.2023 11:03 , Обновлено: 02.11.2023

В МЧС Гомельской области рассказали, что спасетели провели рейды по домам белорусов, которые не заплатили различные штрафы. Сопровождали сотрудников МЧС представители отдела принудительного исполнения.

“Цель рейда – проверить имущественное положение штрафников в рамках исполнительных производств, взыскать штраф у должника либо наложить арест на имущество”, - уточнили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что спасателей привлекли к рейдам не ради принуждения к оплате штрафов, а потому что “как правило, злостные неплательщики относятся к группе риска”. По мнению представителей МЧС, незаплатившие штрафы белорусы “часто злоупотребляют алкоголем и ведут асоциальный образ жизни”.

Во время рейдов работники районного подразделения МЧС занимались “акцентированием внимания” должников на важности соблюдения правил пожарной безопасности. Как на такие рекомендации реагировали белорусы, в МЧС не уточнили.

Пока в МЧС сообщили о подобных мероприятиях в Калинковичском районе Гомельской области. Однако Телеграф уже не раз писал, что совместные рейды по должникам практикуют по всей Беларуси и не только спасатели.

Частенько за телевизорами и последними шкафами вместе с сотрудниками принудительного исполнения приходят и инспекторы ГАИ, или просто участковые. Как правило о таких рейдах рассказывают по факту, и в конце года такие мероприятия проходят все чаще. А значит некоторым белорусам лучше постараться выплатить задолженности, не дожидаясь прихода делегации инспекторов.

Ранее Гомельская милиция отчиталась об очередном совместном рейде, проведенном на территории области с участием сотрудников Госавтоинспекции и судебных исполнителей отдела принудительного исполнения наказаний.

Изъяли телевизоры и мобильники. В ГАИ рассказали, где и кому из белорусов ждать рейды по квартирам

Кстати, помните, что министерство внутренних дел Беларуси предупредило, что за наличие некоторых устройств грозит штраф до 185 рублей и конфискация. И это при том, что они свободно продается во многих белорусских магазинах. Если такое вовремя рейда увидят в квартире или доме, белорусам уж точно не поздоровится.

До Br185 и конфискация — МВД пригрозило белорусам штрафом за устройства, продающиеся во многих магазинах. Это как?

Опасаться надо не только “гостей” в доме . Милиция Гомеля ранее объявила на вечер 22 сентября рейды по дворам, в которых привлекла и дружинников, которые выявляли “отдельные категории” местных жителей. За некоторых нарушения тогда пригрозили штрафом до 810 рублей.

Штраф до 810 руб. Милиция решила отправить дружинников по дворам за «отдельной категорией» гомельчан