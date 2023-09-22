Штраф до 810 руб. Милиция решила отправить дружинников по дворам за "отдельной категорией" гомельчан

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Опубликовано: 22.09.2023 12:54 , Обновлено: 22.09.2023

Милиция Гомеля объявила на вечер 22 сентября рейды по дворам. Привлекут и дружинников, которые будут выявлять "отдельные категории" местных жителей. За некоторых нарушения грозит штраф до 810 рублей.

Милиционеры запланировали взять на контроль дворовые территории. Особое внимание уделят объектам торговли у многоквартирных застроек, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Вместе с ними патрулировать дворы будут и дружинники. Их задача – сообщать о правонарушениях милиционерам. Основное внимание будет уделено борьбе с пьянством на улицах. “Ведь, пребывание отдельной категории граждан на улице может затягиваться до глубокой ночи и не всегда в трезвом виде”, - отметили в УВД.

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Милиционеры напомнили об ответственности за распитие спиртного в общественных местах. За это грозит штраф до восьми базовых величин (296 рублей).

А за “оскорбительное приставание к гражданам” и другие поступки, нарушающие общественный порядок, выражающиеся “в явном неуважении к обществу”, грозит штраф до 30 базовых величин (810 рублей) или общественные работы, или административный арест.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что ГАИ объявила рейды со «Стрелой». Где и кого в Беларуси будут ловить 22-25 сентября?

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